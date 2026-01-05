بر اساس اطلاعات سامانه پایش کیفی هوای کشور شاخص آلایندگی هوا در استان سمنان در وضعیت قابل قبول است.

وضعیت قابل قبول کیفیت هوا در سمنان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، کیفیت هوای همه شهر‌های استان سمنان امروز دوشنبه پانزدهم دی ماه در وضعیت زرد «قابل قبول» است.

این درحالی است که ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا در گرمسار و شاهرود به علت اختلال فنی در سنسور از مدار اطلاع رسانی خارج شده‌اند.

همچنین بر اساس اعلام هواشناسی استان سمنان تا پایان هفته جوی پایدار حاکم است و پایداری جو سبب افزایش نسبی و تدریجی غلظت غبار و آلاینده‌ای جوی و کاهش کیفیت هوا در غالب نقاط بخصوص نواحی صنعتی می شود.

در شهر‌های با وضعیت قرمز همه گروه‌ها و در شهر‌های با وضعیت نارنجی، سالمندان، کودکان، بانوان باردار و بیماران قلبی و ریوی باید از تردد‌های غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.

همچنین انجام فعالیت‌های ورزشی در فضای باز تا بهبود شرایط توصیه نمی‌شود و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای نیز در صورت بروز علائم باید از ماسک مناسب استفاده کنند و در محیط بسته بمانند.

شاخص کیفیت هوا معیاری برای تعیین روزانه وضعیت هوا و میزان ارتباط آن با سلامت افراد است که به ترتیب از صفر تا ۵۰ در شرایط پاک یا سبز، ۵۱ تا ۱۰۰ در شرایط قابل قبول یا زرد، ۱۰۱ تا ۱۵۰ در شرایط نارنجی یا ناسالم برای گروه حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ در شرایط قرمز یا ناسالم برای همه، ۲۰۱ تا ۳۰۰ در شرایط بنفش یا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ در شرایط ارغوانی یا خطرناک تعریف شده است.