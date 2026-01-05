پخش زنده
رئیس پژوهشکده سرطان معتمد جهاددانشگاهی با بیان اینکه کشور در زمینه ژن و ویروسدرمانی انواع سرطان به دانش فنی ارزشمندی دست یافته است، تاکید کرد: برای پیشبرد درمانهای نوین، تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت دستیابی به فناوریهای روز دنیا باید در اولویت قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رامین صرامی فروشانی رئیس پژوهشکده سرطان معتمد جهاددانشگاهی با تاکید بر اینکه در حوزه ژندرمانی و ویروسدرمانی برای انواع سرطان، صاحب دانش ارزشمند و فناوری هستیم، گفت: نیاز است ما با هر قیمت و هزینهای به فناوریهای مختلف در راستای درمانهای جدید دست پیدا کنیم.
رامین صرامی فروشانی درباره میزان راهگشایی اقدامات پژوهشکده سرطان معتمد جهاددانشگاهی گفت: در حال حاضر برخی میگویند در شرایط تحریمی باید تلاشمان را برای رفع نیازها و اولویتها بگذاریم و اینکه بخواهیم برای درمانهای جدید هزینه کنیم به دلیل اینکه هزینه تحقیق و توسعه درمانهای جدید بسیار بالاست، شاید کار درستی نباشد.
وی افزود: معتقدم کشور ما همچون ققنوس از ذیل بسیاری مشکلات به این سطح از پیشرفت و دانش رسیده است بنابراین کشورمان این قابلیت را دارد که در حوزههای فناوریهای کاربردی بتواند حرف اول را در منطقه و همچنین دنیا بزند.
رئیس پژوهشکده سرطان معتمد جهاددانشگاهی ادامه داد: نیاز است ما با هر قیمت و هزینه به فناوریهای مختلف در راستای درمانهای جدید دست پیدا کنیم، زیرا ممکن است در حال حاضر اولویت نخست نباشد، اما در آینده به طور قطع جزو اولویتها خواهد بود و هزینههای خود را نیز جبران میکند.
صرامی فروشانی با اشاره به دستاوردهای مهم این پژوهشکده تصریح کرد: در حوزههای مهندسی، سلولدرمانی، ژندرمانی و مهندسی بافت، روشهای نوین درمانی و ژنتیک پزشکی دستاوردهای بسیار ارزشمندی داشتهایم.
وی افزود: کیت تشخیصی برای شیمیدرمانی، سیستم ماکروفلوییدیک برای شمارش و تشخیص سلولهای سرطانی در گردش خون، روش نوآورانه برحسب نانو کلاسترینگ، ابداع جدید برای تشخیص عوامل عفونی و حتی شاخصههای سرطانی است که همه به نتیجه رسیده و در برترین مجلههای علمی و پزشکی دنیا به چاپ رسیده است.
رئیس پژوهشکده سرطان معتمد جهاددانشگاهی با اشاره به درمانهای نوآورانه بیان کرد: در حوزه سلولدرمانی با استفاده از سلولهای بنیادی برای درمان بیماریهای مزمن و همچنین برای ایمنیدرمانی سلولی (سلول درمانی با استفاده از سلولهای ایمنی نظیر سلولهای کشنده طبیعی برای سرطانهای مختلف) و در حوزه ژندرمانی و ویروسدرمانی برای انواع سرطان ما صاحب دانش ارزشمند و فناوری هستیم.
صرامی فروشانی یادآور شد: نگاه ما به داخل است، اما امیدمان این است که هاب منطقهای شویم و این خدمات را در داخل کشور به سایر کشورها ارائه دهیم.