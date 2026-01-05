پخش زنده
هفته هجدهم فوتبال سری آ ایتالیا با پیروزی تیمهای ناپولی و اینتر ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج ادامه مسابقات به این شرح است:
لاتسیو ۰ - ۲ ناپولی (گلهای ناپولی: لئوناردو اسپناتسولا در دقیقه ۱۳ و امیر رحمانی ۳۲)
فیورنتینا ۱ - ۰ کرمونزه
ورونا ۰ - ۳ تورینو
اینتر ۳ - ۱ بولونیا (گلهای اینتر: پیوتر زلینسکی در دقیقه ۳۹، لائوتارو مارتینس ۴۸ و مارکوس تورام ۷۴)
- در جدول سری آ تیم اینتر با ۳۹ امتیاز در صدر قرار گرفت و تیمهای میلان با ۳۸، ناپولی با ۳۷، یوونتوس و رم با ۳۳ امتیاز دوم تا پنجم هستند.