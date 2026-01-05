هفته هجدهم فوتبال سری آ ایتالیا با پیروزی تیم‌های ناپولی و اینتر ادامه یافت.

پایان هفته ۱۸ فوتبال سری آ ایتالیا؛ صدر جدول دوباره دست به دست شد

پایان هفته ۱۸ فوتبال سری آ ایتالیا؛ صدر جدول دوباره دست به دست شد

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج ادامه مسابقات به این شرح است:

لاتسیو ۰ - ۲ ناپولی (گل‌های ناپولی: لئوناردو اسپناتسولا در دقیقه ۱۳ و امیر رحمانی ۳۲)

فیورنتینا ۱ - ۰ کرمونزه

ورونا ۰ - ۳ تورینو

اینتر ۳ - ۱ بولونیا (گل‌های اینتر: پیوتر زلینسکی در دقیقه ۳۹، لائوتارو مارتینس ۴۸ و مارکوس تورام ۷۴)

- در جدول سری آ تیم اینتر با ۳۹ امتیاز در صدر قرار گرفت و تیم‌های میلان با ۳۸، ناپولی با ۳۷، یوونتوس و رم با ۳۳ امتیاز دوم تا پنجم هستند.