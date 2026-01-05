پخش زنده
بازار فیزیکی بورس انرژی میزبان عرضههای متعددی از محصولات زیرگروه نفت، گاز و سایر حاملهای انرژی خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بازار فیزیکی بورس انرژی در روز دوشنبه پانزدهم دی میزبان عرضههای متعددی از محصولات زیرگروه نفت، گاز و سایر حاملهای انرژی خواهد بود. از مهمترین عرضهها در رینگ بینالملل بورس انرژی به لحاظ حجم میتوان به برنامه عرضه صادراتی ۳۵ هزار تن نفتا و ۳۵ هزار تن فول رنج نفتا و ۳۰ هزار تن گاز مایع شرکت نفت ستاره خلیج فارس اشاره کرد.
از مهمترین عرضههای داخلی در بورس انرژی به لحاظ حجم میتوان به برنامه عرضه ۵۰ هزار تن نفت سفید ویژه خوراک صنایع، ۱۰ هزار تن ته مانده برج تقطیر شرکت پالایش نفت کرمانشاه و ۲ هزار و ۱۷۵ تن متانول شرکت متانول کاوه اشاره داشت.