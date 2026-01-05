همزمان با ۱۳ رجب، مراسم جشنی همراه با اجرای سرود، مداحی، سخنرانی و توزیع کیک در مسجد ششناو تفرش برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ همزمان با سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی مراسمی با حضور مردم و مسئولان در مسجد امام خمینی شهرستان خمین برگزار شد.

حجت الاسلام رضایی رئیس دانشکده حضرت فاطمه معصومه (س) قم در این مراسم با اشاره به مجاهدت‌های سردار سلیمانی گفت: اوبه نبال نام و مقام نبود و بیش از چهار دهه تمام وجود خود را وقف اسلام، انقلاب و رهبری کرد.

مراسم گرامیداشت حماسه ۹ دی و هفته بصیرت همزمان با ولادت حضرت علی علیه السلام با حضور مردم و مسئولان در دلیجان هم برگزار شد.

در این مراسم دکتر قاضی زاده هاشمی حماسه ۹دی را نماد اتحاد مردم و حمایت از ولی‌فقیه دانست و گفت: مردم ما در این روز برای دفاع از انقلاب فریاد وحدت سردادند.

همزمان با ۱۳ رجب ولادت حضرت علی (ع) مراسم جشنی در مسجد ششناو تفرش برگزار شد.

اجرای سرود، مداحی، سخنرانی و توزیع کیک ولادت حضرت علی (ع) از برنامه‌های این جشن بود.

در دلیجان هم مراسم جشن روز پدر با حضور مردم و مسئولان برگزار و از یکصد نفر از افراد شاخص در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی تقدیر به عمل آمد.

همزمان با ایام معنوی اعتکاف، جمعی از پدران شهرستان آشتیان با حضور در مساجد، جشن روز پدر را در کنار دختران برگزار کردند.

در جلسه شورای ترافیک شهرستان تفرش وضعیت ترافیکی و ایمنی راه‌های این شهرستان بررسی شد.

انجام طرح مطالعاتی در خصوص سرعت کاه‌ها، شناسایی نقاط حادثه‌خیز وساماندهی ترافیک شهری از موارد مطرح شده در این نشست بود.