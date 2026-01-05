پخش زنده
همزمان با ۱۳ رجب، مراسم جشنی همراه با اجرای سرود، مداحی، سخنرانی و توزیع کیک در مسجد ششناو تفرش برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ همزمان با سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی مراسمی با حضور مردم و مسئولان در مسجد امام خمینی شهرستان خمین برگزار شد.
حجت الاسلام رضایی رئیس دانشکده حضرت فاطمه معصومه (س) قم در این مراسم با اشاره به مجاهدتهای سردار سلیمانی گفت: اوبه نبال نام و مقام نبود و بیش از چهار دهه تمام وجود خود را وقف اسلام، انقلاب و رهبری کرد.
-------
مراسم گرامیداشت حماسه ۹ دی و هفته بصیرت همزمان با ولادت حضرت علی علیه السلام با حضور مردم و مسئولان در دلیجان هم برگزار شد.
در این مراسم دکتر قاضی زاده هاشمی حماسه ۹دی را نماد اتحاد مردم و حمایت از ولیفقیه دانست و گفت: مردم ما در این روز برای دفاع از انقلاب فریاد وحدت سردادند.
-------
همزمان با ۱۳ رجب ولادت حضرت علی (ع) مراسم جشنی در مسجد ششناو تفرش برگزار شد.
اجرای سرود، مداحی، سخنرانی و توزیع کیک ولادت حضرت علی (ع) از برنامههای این جشن بود.
-------
در دلیجان هم مراسم جشن روز پدر با حضور مردم و مسئولان برگزار و از یکصد نفر از افراد شاخص در حوزههای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی تقدیر به عمل آمد.
-------
همزمان با ایام معنوی اعتکاف، جمعی از پدران شهرستان آشتیان با حضور در مساجد، جشن روز پدر را در کنار دختران برگزار کردند.
--------
در جلسه شورای ترافیک شهرستان تفرش وضعیت ترافیکی و ایمنی راههای این شهرستان بررسی شد.
انجام طرح مطالعاتی در خصوص سرعت کاهها، شناسایی نقاط حادثهخیز وساماندهی ترافیک شهری از موارد مطرح شده در این نشست بود.