به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان نشست مشترک مدیرکل ساختار و بهبود فرآیند‌های سازمان ثبت، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان و فرماندار شهرستان رابر با موضوع نمایندگی ثبتی این شهرستان برگزار و در خصوص مسائل مرتبط با این نمایندگی از جمله اختصاص اعتبارات و تزریق نیروی انسانی جدید بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

سیدعلی سروش اول، مدیرکل ساختار سازمان ثبت ضمن گرامیداشت ایام شهادت سردار دل‌ها ابراز کرد: شهرستان رابر زادگاه شهید والامقام حاج قاسم سلیمانی، دین خود را در حد اعلی به کشور ادا کرده و بالاترین سرانه شهید را در کشور به خود اختصاص داده است که حکایت از روحیه ولایت‌مداری و میهن‌دوستی مردمان شریف این دیار است.

وی با اشاره به مطالبه مردم رابر برای ایجاد اداره ثبت اسناد، بیان داشت: با توجه به ضوابط سازمان اداری و استخدامی تلاش خواهد شد تا اداره ثبت اسناد و املاک مستقل راه‌اندازی گردد.

مدیرکل ساختار سازمان ثبت افزود: بر همین اساس و با توجه به اهتمام و پیگیری‌های مستمر مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، نمایندگی ثبتی این شهرستان مهرماه سال جاری و در جریان سفر استانی رئیس محترم سازمان ثبت اسناد واملاک کشور راه‌اندازی گردید.

در ادامه این نشست، هاشمی مدیرکل ثبت استان کرمان با قدردانی از همکاری شایسته فرماندار رابر خاطرنشان کرد: در اولین دیدار با فرماندار شهرستان، ساختمان مورد نیاز برای استقرار نمایندگی ثبتی تأمین شد و برای اختصاص خودرو و برخی تجهیزات نیز قول مساعد داده شد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان ضمن ابراز امیدواری در خصوص جذب نیروی انسانی جدید برای این نمایندگی ثبتی، گفت: البته بخش قابل توجهی از اراضی و املاک شهرستان رابر را اراضی کشاورزی و بافت روستایی تشکیل می‌دهد که مطابق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، بخشی از فرآیند حدنگاری بر عهده جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن قرار گرفته است.

هاشمی در توضیح این مطلب افزود: طبق تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون الزام، وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اراضی کشاورزی خارج از محدوده قانونی شهرها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در مورد املاک واقع در محدوده طرح‌های هادی ضمن تهیه نقشه، تشکیل پرونده، احراز تصرف و اخذ استعلامات، پرونده‌های تشکیل شده را به ادارات ثبت اسناد و املاک ارسال می‌کنند و ادارات ثبت اسناد ضمن درج نقشه اراضی و اسامی متصرفان در سامانه ثبت ادعا موضوع ماده ۱۰ قانون الزام، چنانچه پس از مدت شش ماه اعتراضی واصل نشود سند مالکیت صادر می‌کنند.

وی در خاتمه ابراز کرد: مطابق بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته، برآورد می‌شود ظرف ۳ سال آینده کلیه اراضی و املاک شهرستان رابر هویت‌بخشی و سنددار شود.