دبیر کمیته تخصصی هواشناسی کاربردی (تهک) اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی، با صدور یک اطلاعیه فنی، از تمامی فعالان بخش کشاورزی و دامداری استان خواست تا با توجه به پیش‌بینی برودت هوا و یخبندان، تدابیر پیشگیرانه حیاتی را به کار گیرند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، حامد عباسعلی‌نژادبر لزوم تمرکز بر روی چند محور کلیدی مدیریتی تأکید کرد و گفت:کشاورزان باید پس از اتمام بارندگی‌ها و فراهم شدن شرایط مطلوب خاک، کشت انتظاری حبوبات (نخود و عدس دیم پاییزه) را با استفاده از بذر اصلاح‌شده و ضدعفونی‌شده دنبال کنند.

او اضافه کرد: تخلیه کامل آب از لوله‌ها و سیستم‌های آبیاری تحت فشار جهت جلوگیری از ترکیدگی ناشی از یخ‌زدگی، از اقدامات فوری است.

وی همچنین گفت: اجرای عملیات یخ‌آب زمستانه در باغات به منظور کنترل آفات و جوندگان، باید جدی گرفته شود، همچنین هرگونه هرس درختان میوه باید تا زمان خزان کامل برگ‌ها به تعویق افتد.

به گفته حامد عباسعلی‌نژاد رای چغندر قند‌هایی که در مزارع دپو شده‌اند، تأمین پوشش مناسب و کامل برای جلوگیری از آسیب سرما ضروری است.

نظارت جدی بر واکسیناسیون دام‌های سبک و سنگین علیه بیماری تب برفکی به عنوان یک اولویت حیاتی مطرح است.

برای پیشگیری از بیماری‌های تنفسی و پنومونی، گوساله‌های جوان باید در جایگاه‌های بسته و کاملاً محفوظ نگهداری شوند. همچنین، مراقبت ویژه از بره‌ها و گوساله‌های تازه متولد شده، به ویژه در ساعات اولیه روز، ضروری است.

دامداران باید از تراکم بیش از حد گله‌ها به دلیل افزایش ریسک عوامل بیماری‌زا و همچنین خرید و فروش دام با دقت بالا (به دلیل همسایگی با کشور‌های خارجی) اجتناب کنند.

در مرغداری‌ها، تنظیم دقیق دما، اعمال حداقل تهویه در طول شب و تأمین خوراک پرانرژی برای طیور با هدف پیشگیری از آنفولانزای فوق حاد پرندگان و جبران انرژی از دست رفته به دلیل سرما، الزامی است.