به گزارش خبرگزاری صداوسیما، تالار صادراتی کیش امروز میزبان عرضه ۴۲۰ هزار و ۵۸۱ تن محصول است. قرار است در این تالار ۲۹۳ هزار و ۴۰ تن سیمان، ۱۰۱ هزار تن ۲۰۰ هزار تن کلینکر، ۲۵ هزار و ۵۳۷ تن قیر و ۸۰۴ تن روغن عرضه شود.

امروز در تالار صنعتی هم قرار است ۴۰۶ هزار و ۴۲۰ تن محصول شامل ۳۹۸ هزار و ۷۰۰ تن فولاد، ۵ هزار تن مس، یک هزار و ۷۲۰ تن روی، یک هزار تن آهن اسفنجی عرضه شود.

در تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی هم بالغ بر ۴۱ هزار و ۲۴۵ تن محصول شامل ۳۰ هزار و ۵۳۹ تن مواد پلیمری، ۴ هزار و ۳۰ تن روغن و ۳ هزار و ۵۲۵ قیر روی میز فروش می‌رود.

۲۶ هزار و ۵۰۰ تن آلومینیوم در تالار حراج همزمان عرضه می‌شود.

تالار فرعی میزبان عرضه ۱۵ هزار و ۷۷۵ تن محصول است.

۳ هزار و ۴۰۷ تن محصول شامل ۳ هزار تن مس و ۴۰۷ تن مواد پلیمری در تالار حراج باز عرضه می‌شود.