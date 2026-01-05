مدیر شهرستان محمودآباد از توزیع الکترونیکی ۵۵۷ هزار و ۹۳۰ لیتر سوخت نفت گاز بین کشاورزان و بهره برداران این شهرستان در آذرماه امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد گفت: در آذر ماه امسال ۵۵۹ هزار و ۴۳۰ لیتر سوخت نفت گاز بین کشاورزان و بهره برداران این شهرستان توزیع شد.

اسلامی افزود: ۵۵۹ هزار و ۴۳۰ لیتر از این سوخت برای عملیات شخم و شیار، ۵۲۵ هزار و ۹۳۰ لیتر جهت انجام عملیات برداشت محصولات زراعی مصرف شد.

وی گفت: سهمیه سوخت ادوات کشاورزی با بهره گیری از فناوری‌های روز و با استفاده از زیرساخت کارت بانکی، به صورت الکترونیک انجام می‌شود.

اسلامی افزود: متقاضیان سوخت بخش کشاورزی می‌توانند با ثبت نام در سامانه Newtejaratasan و معرفی کارت بانکی خود نسبت به ثبت درخواست و دریافت سوخت پس از تائید مراکز جهاد کشاورزی مدیریت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی این شهرستان به صورت شارژ در کارت بانکی اقدام کنند.