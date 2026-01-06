پخش زنده
امروز: -
شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق مشترکان در برخی نقاط استان سمنان در روز سه شنبه شانزدهم دی ماه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، در این اطلاعیه آمده است:
به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان در روز سه شنبه شانزدهم دی ماه به شرح ذیل انجام میشود.
شاهرود:
-خیابان شهدا حدفاصل میدان جمهوری الی نرسیده به چهارراه معلم و کوچه شهید قندی از ساعت ۰۹:۳۰ الی ۱۱:۳۰ صبح
-خیابان تهران حدفاصل خیابان دانشجو الی راهنمایی رانندگی سابق از ساعت ۱۱:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ ظهر