پخش زنده
امروز: -
در سالروز وفات حضرت زینب کبری سلام الله علیها، خوزستان سوگوار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در سالروز وفات پیام آور دشت کربلا، حضرت زینب کبری سلام الله علیها، مردم ولایتمدار در شهرهای مختلف استان با برپایی مجالس عزاداری در رثای عقیله بنی هاشم (س) سوگوار هستند.
عاشقان اهل بیت (ع) با برپایی مجالس روضه خوانی در مساجد، حرمهای مطهر امامزادگان، بقاع متبرکه، حسینیهها، هیاتهای عزاداری و منازلاین مصیبت عظمی را به ساحت مقدس حضرت امام زمان (عج) تسلیت وتعزیت عرض میکنند.
همچنین دلدادگان اهل بیت (ع) با استفاده از فضای مجازی مطالب و اشعار در خصوص زندگانی و شخصیت حضرت زینب کبری (س) به اشتراک میگذارند.