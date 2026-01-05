پخش زنده
امروز: -
در مراسمی با حضور خانواده ورزشکاران از مدال آوران ملی کونگ فو در آبان ماه سال جاری تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره ورزش و جوانان از تجلیل ورزشکاران رشته کونگ فو خبر داد و افزود: تیم کونگ فوی دختران شهرستان نقده به نمایندگی آذربایجان غربی که آبانماه سالجاری در مسابقات کشور که در مازندران برگزار شد توانستند مقام اول بانوان کشوری را کسب نمایند.
نوروز علیمردان همچنین از درخشش خوب پسران در این رشته ورزشی خبر داد و تصریح کرد: آبانماه سالجاری پسران کونگ فو کار شهرستان به نمایندگی استان در مسابقات کشوری که در استان کردستان برگزار شد، توانستند دو مدال طلا، یک نقره و یک برنز کسب نمایند.
شهرستان نقده دارای ۸ کلاس کونگ فو با ۳۵۰ ورزشکار است که یک کلاس مختص دختران و بقیه مختص ورزشکاران پسر در این رشته رزمی میباشند.