با بارش نزولات خوب آسمانی تنها میدان اسکی آموزشی و تخصصی استان درروستای شیخ شبان فعالیت خود را آغاز کرد و ورزش‌های زمستانه در این شهرشتان بن رونق گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، در هفته حدود ۱۵۰ نفر از آموزش اسکی با حضور مربیان مجرب بهره‌مند می‌شوند.

در این میدان اسکی امکانات رفاهی مناسب شامل امامزاده سید بهاءالدین محمد، سرویس بهداشتی و حسینیه وجود دارد.

افتتاح میدان اسکی شیخ شبان در شهرستان بن نوید بخش آینده‌ای روشن برای ورزش‌های زمستانی و پرورش استعدا‌های ورزشی در استان است.

شهرستان بن با داشتن دو میدان اسکی بیشترین میدان اسکی در استان را داراست.