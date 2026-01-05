پخش زنده
با بارش نزولات خوب آسمانی تنها میدان اسکی آموزشی و تخصصی استان درروستای شیخ شبان فعالیت خود را آغاز کرد و ورزشهای زمستانه در این شهرشتان بن رونق گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، در هفته حدود ۱۵۰ نفر از آموزش اسکی با حضور مربیان مجرب بهرهمند میشوند.
در این میدان اسکی امکانات رفاهی مناسب شامل امامزاده سید بهاءالدین محمد، سرویس بهداشتی و حسینیه وجود دارد.
افتتاح میدان اسکی شیخ شبان در شهرستان بن نوید بخش آیندهای روشن برای ورزشهای زمستانی و پرورش استعداهای ورزشی در استان است.
شهرستان بن با داشتن دو میدان اسکی بیشترین میدان اسکی در استان را داراست.