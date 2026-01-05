پخش زنده
فعالیت یک واحد معدن و دانهبندی شن و ماسه (سنگ شکن) در محور هراز بهدلیل آلودگی هوا متوقف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آمل از توقف فعالیت یک واحد معدن و دانهبندی شن و ماسه (سنگشکن) در محور هراز بهدلیل ایجاد آلودگی هوا خبر داد.
عباس بابایی گفت: در جریان بازدیدها و پایشهای میدانی واحدهای معدنی فعال در محور هراز، یک واحد معدنی بهعلت آلودگی هوا شناسایی و با دستور قانونی، فعالیت آن متوقف شد.
وی افزود: همزمان با این اقدام، از سایر واحدهای فعال در این محور نیز نمونهبرداری از پساب و خروجیها انجام شد تا میزان انطباق عملکرد آنها با استانداردهای محیط زیست بهصورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آمل با تأکید بر تداوم نظارتها تصریح کرد: برنامه پایش و کنترل واحدهای معدنی و دانهبندی شن و ماسه در محور هراز بهصورت منظم و مستمر ادامه خواهد داشت و در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیستمحیطی، برخورد قانونی بدون اغماض انجام میشود.