

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های شمشیربازی جام جهانی فجیره امارات یکی از اولین رویداد‌های تقویم فدراسیون جهانی در سال جدید میلادی است که از ۱۹ دی آغاز می‌شود.

این مسابقات در هر دو بخش مردان و زنان اسلحه اپه برگزار می‌شود و ایران هم در آن نماینده خواهد داشت.

بر اساس فهرست بازیکنان شرکت کننده در جام جهانی فجیره امارات، فاطمه خراسانی، ریحانه رضایی و سارا سیدرضایی نفرات اعزامی به این مسابقات هستند.