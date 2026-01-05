به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: از حدود ده، پانزده سال قبل تا کنون کشور با تورم مضاعف رو‌ به‌ رو است و بسیاری از کالا‌های وارداتی مثل: حبوبات، برنج و غیره در صف ترخیص ارز هستند.

فیروز ابراهیمی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با موضوع تامین کالا‌های اساسی مردم و رسیدگی به مطالبات صنوف افزود: امسال تورم نقطه به نقطه در کشور از ۵۰ درصد عبور کرد که ریشه این مشکلات در تورم و در تخصیص نامطلوب ارز برای کالا‌های مورد نیاز مردم در کنار لایحه دولت بود، چون از قبل مشخص بود اگر این لایحه با این سبک و سیاق تصویب شود مشکلاتی را برای مردم و تولیدکنندگان ایجاد خواهد کرد.

وی اظهار داشت: به عنوان مثال مالیات مصوب برای خراسان رضوی برای امسال ۴۴ هزار میلیارد است، اما برای سال آینده میزان مالیات استان ۸۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، در واقع در کنار کالایی که به آن ارز تخصیص داده نشده است و با تورم ۵۰ درصدی، چنین لایحه بودجه‌ ای می‌ تواند مشکل ایجاد کند.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تصریح کرد: امسال افزایش حقوق کارمندان ۲۰ درصد بود، اما تورم بر اساس منابع آماری بالای ۵۳ درصد است و در خوراکی‌ ها ۸۰ و در بعضی اقلام ۱۲۰ درصد افزایش قیمت داشته‌ایم، بنابراین سفره جامعه حقوق بگیر ۳۰ درصد کوچک‌ تر شده است.

ابراهیمی گفت: این شرایط باعث عصبی شدن مردم و نبود اطمینان در جامعه می‌شود، محیط اصناف محیط برنامه محوری است و باید قابل برنامه ریزی باشد که پیش نیاز آن آرامش در وضعیت اقتصادی کشور است.

اقدامات فوری برای رسیدن به ثبات

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: تصمیمات حوزه اقتصاد تخصصی‌ تر از هر حوزه دیگر است و تاثیر پذیر از عوامل بیرونی است، باید تصمیم گیران و تصمیم سازان این حوزه باید آدم متخصص باشند، دوم هر تصمیمی برای حوزه اقتصاد باید با مشارکت متولیان این حوزه باشد که حاکمیت باید برای آن تدابیری بیندیشد.

فیروزی در پاسخ به اینکه چه کاری باید صورت بگیرد که تولیدکننده و مصرف کننده تحت فشار نباشند، افزود: همه فشار در سطح عرضه و در سفره مردم، ماحصل تصمیمات در حوزه تولید است مثلا در نیمه دوم فروردین تا پایان شهریور تعطیلی صنعت را به علت بحران انرژی داشتیم، یعنی حوزه صنعت به جای ۱۶۸ ساعت در هفته فقط ۳۶ ساعت می‌ توانست کار کند.

وی ادامه داد: آثار این وضعیت را چند ماه بعد در سفره مردم می‌ بینیم، چون واحد صنعتی و تولیدی باید یا تعطیل شود یا با تمهیداتی به نقطه سر به سر برسد یا محصول خود را گران کند.