به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، مراسم اعتکاف در شهرستان بوانات در ۹ مسجد و در شهر‌های بوانات، مزایجان و روستا‌های امامزاده بزم، فخرآباد، جشنیان، فنجان و بادبر برگزار شد.

یکی از نکات قابل توجه در مراسم اعتکاف امسال در شهرستان بوانات حضور پر رنگ نوجوانان و جوانان است به‌گونه‌ای که نسبت به سال‌های گذشته میزان مشارکت دانش‌آموزان در بوانات روند افزایشی داشته است.

مراسم اعتکاف در شهرستان بوانات با اقامه نماز‌های جماعت، قرائت قرآن، تشکیل حلقه‌های معرفتی و اجرای برنامه‌های عبادی، سرگرمی، هنری، فرهنگی و آموزش‌های بهداشتی در حال برگزاری است.