معاون قضائی دادگستری گفت: ساماندهی بازارخرید و فروش ضایعات مؤثرترین راهکار پیشگیری پایدار از سرقت در سطح شهر است.
به گزارش خبرگزاری صداو سیمای مرکز کرمان معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان با اشاره به تشدید نظارت قضایی بر ساماندهی و تجمیع کارگاههای ضایعاتی شهر کرمان، گفت: کنترل و ساماندهی بازارخرید و فروش ضایعات آهن و زباله، مؤثرترین و کمهزینهترین راهکار پیشگیری پایدار از سرقت و جرائم مرتبط در سطح شهر است.
سیدمهدی قویدل در کمیته تخصصی بررسی عملکرد ساماندهی و تجمیع کارگاههای ضایعاتی شهر کرمان افزود: این طرح در راستای مصوبات کمیته مشترک هماهنگی، کمیسیون مقابله با سرقت و شورای پیشگیری از وقوع جرم استان، طی دو سال اخیر و با مشارکت مستمر دستگاههای مسئول در حال اجراست و نتایج آن بهصورت ملموس قابل مشاهده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان با اشاره به تغییر مدیریت در سازمان مشاغل شهری شهرداری کرمان افزود: این تغییر موجب تسریع روند اقدامات، افزایش نظارتهای میدانی و بهبود هماهنگی بیندستگاهی شده و نقش مؤثری در پیشبرد اهداف طرح داشته است.
قویدل به جمعآوری ۳۲ کارگاه غیرمجاز و شناسایی ۴۴ واحد متخلف نیز اشاره کرد و ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون، هشت نوبت بازدید مشترک با حضور نمایندگان دستگاههای مسئول از کارگاههای ضایعاتی سطح شهر انجام شده که در نتیجه آن، ۳۲ کارگاه غیرمجاز جمعآوری، ۱۲ کارگاه منتقل و ۱۸ کارگاه در سایت جدیدالاحداث بهصورت کامل فعال شدهاند.
وی افزود: در جریان این بازدیدها، بیش از ۴۴ واحد غیرمجاز شناسایی و برای آنها دستور تخلیه صادر شده و برای برخی متخلفان بهدلیل فعالیت غیرقانونی، فک پلمب و تخلفات صنفی، پرونده قضایی تشکیل شده و در حال رسیدگی است.
**** اتباع فاقد مجوز، انشعابات غیرقانونی و کشف اموال دولتی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان، فعالیت بدون مجوز، استقرار در مناطق تهدیدکننده بهداشت عمومی، اشتغال اتباع بیگانه فاقد مجوز و استفاده غیرمجاز از انشعابات آب و برق را از مهمترین تخلفات شناساییشده عنوان کرد و افزود: واگذاری جواز کسب به اتباع بیگانه طبق قانون نظام صنفی ممنوع بوده و مستوجب ابطال پروانه است و اتحادیهها موظفند با جدیت بیشتری بر این موضوع نظارت کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان، عملکرد ضعیف اتحادیه صنف ضایعات و برخی تعارض منافع را از چالشهای جدی اجرای طرح دانست و گفت: صدور مجوز خارج از محدوده سایت مصوب شهرداری، ضعف نظارت بر اتباع و استفاده از افراد غیرمسئول در تصمیمگیریها، روند ساماندهی را با مشکل مواجه کرده است.
قویدل با تأکید بر مسئولیت شهرداری تصریح کرد: شرکتهای طرف قرارداد شهرداری در حوزه جمعآوری پسماند باید هرگونه همکاری با کارگاههای ضایعاتی غیرمجاز را متوقف کنند و این موضوع بهصورت جدی در دستور کار قرار دارد.
معاون دادگستری کل استان کرمان با اشاره به نقش بازار ضایعات غیرمجاز در وقوع سرقتها، گفت: تا زمانی که خرید و فروش اقلام پرخطر مانند سیم و تجهیزات برق بدون کنترل دقیق انجام شود، برخورد صرف با سارقان اثر بازدارنده پایدار نخواهد داشت.
وی افزود: بر اساس گزارش شرکت برق، ماهیانه مقادیر قابل توجهی سیم برق به سرقت میرود که بخشی از آن از استان خارج میشود و ضروری است مراجع انتظامی با کنترل مبادی ورودی و خروجی، این چرخه غیرقانونی را شناسایی و مسدود کنند.
قویدل از برنامهریزی برای اجرای فاز دوم ساماندهی خبر داد و گفت: با پیگیری شهرداری و حمایت شورای شهر، ایجاد سایت ۲۵۰ واحدی در کیلومتر ۱۱ در دستور کار قرار گرفته و اقدامات اولیه آن آغاز شده است.
وی تأکید کرد: مدیریت و نظارت بر این سایت باید بهگونهای باشد که از بازتولید تخلفات جلوگیری شود و واگذاری آن به بخش خصوصی بدون سازوکار نظارتی دقیق میتواند چالشبرانگیز باشد.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان کرمان در پایان با هشدار نسبت به دخالت و لابیگری برخی افراد ذینفوذ، گفت: هرگونه اخلال در اجرای طرح باید با کار اطلاعاتی دقیق، شناسایی و به مراجع ذیصلاح اعلام شود.
وی تأکید کرد: اجرای قاطع، یکپارچه و بدون تبعیض طرح ساماندهی کارگاههای ضایعاتی میتواند این اقدام را به الگویی موفق در پیشگیری اجتماعی و وضعی از جرم در سطح استان و کشور تبدیل کند.