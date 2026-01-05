به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسکن گفت: در راستای ارتقای سطح خدمات درمانی و پاسخگویی مطلوب‌تر به نیاز‌های بهداشتی و درمانی شهروندان، با پیگیری‌های مستمر، شش پزشک متخصص در رشته‌های بیهوشی، داخلی، چشم‌پزشکی، اطفال و یک داروساز به مجموعه حوزه سلامت شهرستان بردسکن اضافه شدند.

دکتر حسین امامیان اظهار کرد: حضور این متخصصان گامی مؤثر در بهبود دسترسی مردم شریف شهرستان به خدمات تخصصی درمانی، کاهش ارجاع بیماران به سایر شهر‌ها و ارتقای شاخص‌های سلامت منطقه خواهد بود.

وی ابراز امیدواری کرد: با تداوم این روند و جذب نیرو‌های متخصص بیشتر، شاهد ارتقای هرچه بیشتر کیفیت خدمات سلامت در سطح شهرستان باشیم.

دکتر امامیان اعلام کرد: هم‌اکنون ۲۵ پزشک متخصص در رشته‌های داخلی، جراحی عمومی، ارتوپدی، چشم‌پزشکی، بیهوشی، رادیولوژی و سونوگرافی، قلب و عروق، زنان و زایمان، اطفال، گوش، حلق و بینی و جراحی سر و گردن، پاتولوژی، مغز و اعصاب و یک داروساز در بیمارستان ولی‌عصر (عج) مشغول ارائه خدمات درمانی به شهروندان هستند.