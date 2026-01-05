به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، منوچهر توسلی‌کیا افزود: سهمیه امسال استان ۵۴۷ نفر در سه دوره سوادآموزی، انتقال و تحکیم تعیین شده و نرخ باسوادی در استان نیز به ۹۸.۵ درصد رسیده که یک درصد بالاتر از میانگین کشوری است.

او درباره شائبه آمارسازی در کلاس‌ها تاکید کرد: ثبت‌نام‌ها کاملاً سامانه‌ای است و تنها با کد ملی معتبر امکان‌پذیر است البته ترک تحصیل در طول دوره‌ها رخ می‌دهد و برخی افراد پس از دریافت کتاب و لوازم تحریر دیگر ادامه نمی‌دهند.

معاون نهضت سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان همدان اقتصاد را یکی از عوامل اصلی ترک کلاس‌ها دانست و گفت: بسیاری از زنان و مردان در مناطق روستایی به دلیل نیاز مالی، کلاس‌ها را رها کرده و به کار‌های کشاورزی یا مشاغل روزمزدی می‌پردازند.

توسلی‌کیا همچنین از اجرای دوره‌های آموزشی تکمیلی مانند رایانه و نماز عملی، ایجاد مراکز یادگیری محلی در محلات کم‌برخوردار و روستاها، و فعالیت مراکز یادگیری در ندامتگاه‌های همدان و ملایر خبر داد.

او تصریح کرد: بر اساس آمار، پیش از انقلاب نرخ بی‌سوادی در استان حدود ۴۵ درصد بود، در سرشماری سال ۱۳۹۵، ۴۵ هزار نفر در رده سنی ۱۰ تا ۴۹ سال بی‌سواد بودند که اکنون این رقم به حدود ۲۰ هزار نفر در رده سنی ۱۰ تا ۶۰ سال کاهش یافته است.

زنان سهم بیشتری از بی‌سوادی دارند، اما استقبال آنان از کلاس‌های سوادآموزی نیز بیشتر گزارش شده است.