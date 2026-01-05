پخش زنده
دبیر ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی گفت: دستاوردهای شرکتهای دانش بنیان در حوزه علوم شناختی به خودکفایی در تولید محصولات کاربردی منجر شده است.
عطا الله پور عباسی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به دستاوردهای حوزه علوم شناختی گفت: در حوزه علوم شناختی دستاوردهای شرکتهای دانش بنیان بسیار حایز اهمیت است از جمله دستگاه تحریک عصب واگ (vns) برای اولین بار تولید شده است و چزو فناوریهای روز دنیا است و به دست متخصصان ایرانی تولید و تجاری شده است مصرف کننده این دستاورد بیمارانی هستند که برای رفع مشکل شان، نیازمند تحریک عصبی هستند.
وی افزود: قیمت تمام شده این دستگاه فقط ۴۰ درصد نمونه خارجی است و هم از واردات نمونه خارجی جلوگیری میکند و هم خدمات پس از فروش برای دستگاه ایرانی بسیار مهم است جون در نمونههای خارجی با رخ دادن هر مشکلی برای دستگاه دیگر امکان تعمیر و پشتیبانی نبود و به همت متخصصان کشور این مشکل رفع شد. این دستگاه کمک میکند با تحریک عصب به صورت غیر تهاجمی بیمار تحت درمان قرار گیرد.
وی گفت: فناوری ثبت سیگنال مغزی نیز در کشور همپای جهان پیش میرود و نرم افزارهای این فناوری متناسب با دادههای کشور بومی شده است و تحلیلهای درستی از مشکلات شناختی و مغزی به کارشناسان میدهد.
همچنین فناوری دیگری در کشور به دست فناوران بومی شده به نام فناوری رد یاب چشمی که هم در درمان و هم در بازیابی عصبی چشم کاربرد دارد که به همت متخصصین دانشگاهی کشور به صورت انتقال مدل فناوری به یکی از شرکتهای کشور به دست آمده است و میتواند درمان بماریهای چشمی را متحول کند.
پور عباسی گفت: ردیاب چشمی یک فناوری دانشبنیان پیشرفته است که با تحلیل حرکات چشم، اطلاعات دقیقی از توجه بصری و فرایندهای شناختی کاربر ارائه میدهد و در زمینههایی، چون بهبود طراحی رابطهای کاربری تحقیقات علوم شناختی، بازاریابی، پزشکی (توانبخشی و تشخیص)، آموزش و حتی واقعیت مجازی (VR) کاربرد دارد؛ این دستگاهها با استفاده از سنسورها یا دوربینهای مادون قرمز کار کرده و انواع آن شامل ردیابهای مبتنی بر صفحه نمایش و عینکهای ردیابی پوشیدنی است که به درک بهتر رفتار انسان در مواجهه با محتوا کمک میکند.