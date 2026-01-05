به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، مسجد امام زمان در غرب کابل، میزبان معتکفانی بود که آمده بودند در هیاهوی روزمرگی، خود را از دنیا جدا کنند و به خالق هستی متصل شوند. در زمزمه‌ها و دعا‌های شان خدا را می‌طلبیدند و دل هایشان را صیقل می‌دادند؛ خواسته اول معتکفان، بازگشت کامل امنیت و صلح به کشورشان بود. عاشق اهل بیت عصمت و طهارت بودند و زیارت شان را آرزو می‌کردند.

حجت الاسلام صالحی امام جماعت مسجد امام زمان کابل که می‌گفت جمعیت امسال معتکفان در مقایسه با سال گذشته دو برابر شده است فلسفه اعتکاف را احیای سنت‌های نبوی خواند. این مسجد مزین بود به تصاویر ۶۰ شهیدی که در عملیات انتحاری در همین مکان مقدس به شهادت رسیده بودند. چند سالی است که حکومت افغانستان تدابیر امنیتی ویژه‌ای برای برگزاری مراسم معنوی مردم اندیشیده است. امسال مراسم اعتکاف در حدود ۳۰ نقطه افغانستان برپاست و به گفته مسئولان برگزاری، تعداد شرکت کنندگان در مقایسه با سال گذشته افزایش داشته است.