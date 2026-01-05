هفدهمین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران امروز برگزار می‌شود و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به تشریح مهم‌ترین مصوبات و نتایج این نشست خواهد پرداخت.

به گزارش خبرنگار میز مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، هفدهمین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، امروز دوشنبه ۱۵ دی‌ماه، در سالن جلسات طبقه چهاردهم ساختمان شهید دادمان برگزار می‌شود.

این نشست با حضور اعضای شورا و به‌منظور بررسی و تصویب موضوعات کلان حوزه شهرسازی و معماری کشور تشکیل خواهد شد.

در حاشیه این جلسه، گفت‌وگویی با کاظمیان، دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درباره مصوبات و نتایج نشست انجام می‌شود.