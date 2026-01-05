پخش زنده
با ورود هوای سرد به منطقه، دمای هوا در بخشهایی از شمال غرب کشور به شدت کاهش یافت، به طوری که بر اساس اعلام رئیس اداره هواشناسی مهاباد، تختسلیمان با ثبت حداقل دمای منفی ۲۱.۱ درجه سانتیگراد در شبانهروز گذشته، عنوان دومین شهر سرد ایران را از آن خود کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، اردلان محمدپور بیان کرد در پی ریزش هوای سرد، هزارکانیان در استان کردستان با دمای منفی ۲۴ درجه سردترین نقطه کشور بود و تختسلیمان با اختلاف اندکی پس از آن قرار گرفت.
شدت سرما در آذربایجان غربی نیز بسیار محسوس بود، به نحوی که شهرستان چالدران با دمای منفی ۲۰.۶ درجه سانتیگراد، دومین شهر سرد استان پس از تخت سلیمان نام گرفت. سایر شهرهای استان نیز شاهد افت شدید دما بودند؛ به طوری که تکاب تا منفی ۱۹ درجه، ماکو تا منفی ۱۵ درجه و اشنویه تا منفی ۱۴.۸ درجه سانتیگراد یخ زدند.
جزئیات دمای ثبت شده در برخی دیگر از مناطق استان به شرح زیر است:
پلدشت: منفی ۱۲ درجه سانتیگراد
پیرانشهر: منفی ۱۱ درجه سانتیگراد
سلماس: منفی ۱۰.۸ درجه سانتیگراد
خوی: منفی ۱۰ درجه سانتیگراد
ارومیه: منفی ۹ درجه سانتیگراد
شاهیندژ: منفی ۸.۶ درجه سانتیگراد
مهاباد: منفی ۸