به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، حجت‌الاسلام مجتبی صداقت از ثبت رکوردی بی‌سابقه در برگزاری آئین معنوی اعتکاف سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: امسال ۴۰ هزار و ۷۷۵ نفر از مردم مؤمن و خداجوی استان یزد در مراسم عبادی و معنوی اعتکاف رجبیه حضور یافتند.وی افزود: این جمعیت گسترده در ۴۱۱ مسجد سراسر استان یزد به عبادت و خلوت با خدا پرداختند.

حجت‌الاسلام صداقت با اشاره به ترکیب جمعیتی معتکفان، افزود: از مجموع شرکت‌کنندگان، ۱۵ هزار و ۵۷۱ نفر از برادران در ۱۲۸ مسجد و ۲۵ هزار و ۲۰۴ نفر از خواهران در ۲۱۲ مسجد استان یزد معتکف شدند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد، حضور پررنگ نسل نوجوان و جوان را از ویژگی‌های شاخص اعتکاف امسال دانست و تصریح کرد: ۲۳ هزار و ۵۶۶ نفر از معتکفان را دانش‌آموزان تشکیل می‌دهند که این مراسم را در قالب اعتکاف دانش‌آموزی و در ۱۹۶ مسجد برگزار کردند.

وی ادامه داد: از میان دانش‌آموزان معتکف، ۱۰ هزار و ۵۲۹ نفر پسر و ۱۳ هزار و ۳۷ نفر دختر هستند که این آمار نشان‌دهنده استقبال چشمگیر نوجوانان از برنامه‌های معنوی در استان یزد است.