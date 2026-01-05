پخش زنده
امروز: -
برنامه «دکتر سلام» امروز با حضور فوقتخصص ریه اطفال به بررسی تخصصی بیماری آسم در کودکان میپردازد و همزمان فیلم سینمایی «کلبه بارون» نیز پس از دوبله و آمادهسازی، در کنداکتور پخش شبکههای سیما قرار میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «دکتر سلام» امروز با حضور فوق تخصص ریه اطفال و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، به بررسی علل و درمانهای بیماری آسم در اطفال میپردازد.
در این برنامه دکتر سید حسین میرلوحی، فوقتخصص ریه اطفال، به تشریح نکات کلیدی در خصوص پیشگیری و مدیریت بیماری آسم بهویژه در کودکان خواهد پرداخت. این برنامه با هدف پاسخگویی به سوالات خانوادهها و ارتقای سلامت جامعه در حوزه بیماریهای تنفسی کودکان روی آنتن میرود.
برنامه «دکتر سلام» امروز ۱۵ دیماه ساعت ۱۳ با اجرای دکتر فرهی به صورت زنده از شبکه آموزش سیما پخش میشود.
فیلم سینمایی «کلبه بارون»
فیلم سینمایی «کلبه بارون» با گویندگی ۱۸ نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شد.
این سینمایی در گونه جنایی، درام و مهیج محصول آمریکا در سال ۲۰۲۴ قرار است از شبکه نمایش سیما پخش شود.
مدیر دوبله این سینمایی شراره حضرتی و صدابردار آن حسین حسنی فر است.
شیلا آژیر، رضا الماسی، فاطمه برزویی، مریم جلینی، ارسلان جولایی، امیر حکیمی، حسین سرآبادانی، ابوالفضل شاه بهرامی، مریم شاهرودی، محمد صادقیان، شروین قطعهای، امیربهرام کاویانپور، کسری کیانی، ملیکا ملک نیا، غلامرضا مهرزادیان، علیرضا ناصحی، نیما نکویی فرد و شراره حضرتی صداپیشههای این اثر بودهاند.
خلاصه روایت این اثر از این قرار است که: پسر کلیب فالکنر یک خلافکار به طور مرموزی کشته میشود و این گونه وانمود میشود که پسر، خودکشی کرده است. اما کلیب با پیگیری موضوع متوجه میشود که لایل چمبرز، یک سناتور فاسد پسرش را کشته است تا راز کودک آزاری او لو نرود. کلیب با کشتن لایل از او انتقام میگیرد.
فیلم «کلبه بارون»، بیش از آن که صرفاً یک مهیج حادثهای باشد، با تمرکز بر موضوع اندوه و سوگ ناشی از فقدان پدر، به شکل احساسی و عاطفی نشان میدهد که چگونه درد و اندوه میتواند رفتارها و تصمیمات انسان را شکل دهد.
فیلم، فراتر از یک داستان تعقیب و گریز عمل میکند و مخاطب را با سؤالاتی اخلاقی درباره عدالت، انتقام و مسئولیت شخصی مواجه میسازد، بهویژه زمانی که شخصیتها در وضعیتهای آشفته روحی و اخلاقی قرار میگیرند.
بازیگران حرفهای مثل گرت هدلوند، همیش لینکلیتر و کریستین کانوری در این فیلم، نقش آفرینیهای برجستهای دارند که به دیدگاه عمیقتر نسبت به شخصیتها و درگیریهای درونیشان کمک میکند و تجربه عاطفیتری برای تماشاگر ایجاد میکنند.
فیلم به خوبی نشان میدهد که چگونه ساختارهای فاسد قدرت سیاسی و رسانهها در ایالات متحده امریکا میتوانند با شکل دهی روایتهایی دروغین، حقیقت را تحریف کنند.
فضای خانه دورافتاده و سکوت وحشتآور آن در برابر فضای روستایی و محیطهای باز قرار میگیرد و حس انزوا، تهدید و فشار روانی را تقویت میکند و به ایجاد اتمسفری مناسب و تأثیرگذار برای این بخشهای فیلم کمک مینماید.