کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی فراجا در استان همدان ۷۵۲ تن آرد یارانه‌ای قاچاق را در قالب ۱۸ هزار و ۸۰۰ کیسه کشف و ضبط کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مأموران پلیس امنیت اقتصادی در استان همدان در پی کسب اخبار و اطلاعات مبنی بر احتکار کالای اساسی طی یک ماه گذشته موفق شدند ۳۵ محموله آرد قاچاق متعلق به ۲ شبکه سازمان‌یافته را که در استان‌های مختلف فعالیت داشتند، توقیف کنند.

در این عملیات، ۷۵۲ تن آرد قاچاق به ارزش تقریبی ۱۵ میلیارد تومان کشف شد همچنین ۳۵ دستگاه خودروی سنگین توقیف، یک محل نگهداری آرد‌های قاچاق پلمب و ۳۹ نفر در این زمینه دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد متهمان دستگیرشده با استفاده از بارنامه‌ها و اسناد جعلی اقدام به قاچاق آرد یارانه‌ای کرده و پس از تبدیل آن به خوراک دام، با قیمت بالاتر به فروش می‌رساندند.

پلیس از شهروندان خواست در صورت اطلاع از جرائم و مفاسد اقتصادی از جمله قاچاق یا احتکار کالای اساسی، مراتب را از طریق شماره تلفن ۳۰۱۱۰ گزارش دهند.