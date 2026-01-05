پخش زنده
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان گفت: مالک خانه تاریخی خدیوی ، بخش خصوصی است که درخواست تغییر کاربری مجموعه اقامت پذیرایی سنتی را ارائه کرده و میراث فرهنگی با این موضوع موافقت کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید میکائیل موسوی تأکید کرد: فرآیند واگذاری و تکمیل پروژه خانه تاریخی خدیوی ، با نظارت کامل کارشناسان این اداره کل پیش خواهد رفت تا کاربری مصوب ، به درستی اجرا شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان درخصوص مرمت این خانه تاریخی افزود : عملیات حیاتی نجاتبخشی خانه تاریخی خدیوی زنجان به پایان رسیده است و مالک این بنا باید ادامه مرمت آن را انجام دهد.
موسوی با بیان اینکه این بنا در گذشته با مشکلاتی نظیر آتشسوزی و خطر ریزش مواجه بود، گفت : مرحله اول مرمت که شامل مقاومسازی اساسی و تثبیت سازه بود، به پایان رسیده و خوشبختانه بنا اکنون از خطر تخریب خارج شده است. ما تمام نظارتهای لازم را بر روند مقاومسازی اعمال کردیم.
وی افزود : اکنون مرحله نازککاری و زیباسازی باقی مانده است که بر عهده مالک است. ما مالک را توجیه کردهایم که حفظ نام خاندان خدیوی از طریق این مجموعه گردشگری، بهترین سرمایهگذاری برای حفظ اعتبار است. هرچند تملک برای ما ممکن نیست، اما ترغیب میکنیم که این مجموعه هر چه سریعتر تکمیل و به زیرساختهای گردشگری شهر زنجان اضافه شود.
خانه خدیوی زنجان که در محله تاریخی «دالان آلتی» و در مجاورت خیابان هفتتیر واقع شده، به دوره پهلوی اول تعلق دارد. این عمارت تاریخی نمونهای ارزشمند از تلفیق الگوهای معماری غربی با سنتهای بومی زنجان است. این بنا دو اشکوبه (دو طبقه) ساخته شده و با تزئینات هنرمندانهای همچون آجرکاریهای نما، گچبریهای زیبا، ستونهای چوبی پوشیده از گچ ، همچنین وجود نردههای تزئینی و لمبهکاریهای منقش آراسته شده است.
خانه تاریخی خدیوی در تاریخ ۲۸ دی ۱۳۷۹ با شمارهٔ ثبت ۲۹۶۸ بهعنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. این خانه در حال حاضر دارای مالک خصوصی بوده و قابل بازدید نیست .