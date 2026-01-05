به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، بر اساس گزارش‌های مراکز تحقیقاتی امنیتی در پاکستان، در سال ۲۰۲۵ میزان خشونت‌های تروریستی در مقایسه با سال قبل افزایش قابل توجهی داشته است. صد‌ها حمله تروریستی در نقاط مختلف کشور ثبت شد که بیشترین آنها در استان‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان رخ داده است. در این حملات، غیرنظامیان و نیرو‌های امنیتی بیشترین تلفات را متحمل شدند.

در واکنش به این شرایط، دولت پاکستان در ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۵ اقدام به بستن موقت بخش‌هایی از مرز با افغانستان کرد. طبق گزارش مرکز مطالعات امنیتی پاکستان، این اقدام باعث کاهش محسوس حملات تروریستی در هفته‌ها و ماه‌های بعد شد و آمار خشونت‌ها در مناطق مرزی روندی کاهشی به خود گرفت.

با وجود این اقدامات، پیامد‌های تروریسم همچنان در زندگی روزمره مردم پاکستان قابل مشاهده است؛ از نگرانی‌های امنیتی گرفته تا اختلال در کسب‌وکار و آموزش در مناطق ناامن.

تروریسم در سال ۲۰۲۵ همچنان یکی از جدی‌ترین چالش‌های پاکستان باقی مانده است. اما برخی از گزارش‌ها حاکی از کاهش حملات تروریستی پس از بسته شدن مرز مشترک پاکستان با افغانستان است.

هر چند اقدامات امنیتی و کنترل مرز‌ها نشانه‌هایی از کاهش خشونت را نشان می‌دهد، اما کارشناسان تأکید دارند که برای دستیابی به امنیت پایدار، راهکار‌های بلندمدت و همکاری‌های منطقه‌ای ضروری است.