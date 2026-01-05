خبر‌هایی درباره قدر دانی از خیران سلامت و مدرسه ساز علی آباد کتول تا همایش پیاده‌روی خانوادگی شهرستان کردکوی را در بسته خبر های کوتاه دنبال کنید.

خبر‌های کوتاه استان گلستان، یکشنبه ۱۴ دی

خبر‌های کوتاه استان گلستان، یکشنبه ۱۴ دی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛از خیران سلامت و مدرسه ساز علی آباد کتول قدر دانی شد.

به مناسبت میلاد باسعادت امام علی علیه‌السلام و روز پدر، کمیته امداد امام خمینی آق قلا با کمک خیران مراسم جشنی برای ۷۰ کودک مددجوی این نهاد برگزار کردند.

مراسم تجلیل از پدران شهدا و سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی در مسجد امیرالمومنین (ع) بندرترکمن برگزار شد.

کرسی تلاوت قرآن کریم با حضور قاریان برجسته در مسجد امام حسین علیه‌السلام شهر دوزین و در جمع معتکفان برگزار شد.

همایش پیاده‌روی خانوادگی با هدف ایجاد شور و نشاط اجتماعی در روستای النگ شهرستان کردکوی برگزار شد.