خبرهایی درباره قدر دانی از خیران سلامت و مدرسه ساز علی آباد کتول تا همایش پیادهروی خانوادگی شهرستان کردکوی را در بسته خبر های کوتاه دنبال کنید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛از خیران سلامت و مدرسه ساز علی آباد کتول قدر دانی شد.
به مناسبت میلاد باسعادت امام علی علیهالسلام و روز پدر، کمیته امداد امام خمینی آق قلا با کمک خیران مراسم جشنی برای ۷۰ کودک مددجوی این نهاد برگزار کردند.
مراسم تجلیل از پدران شهدا و سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی در مسجد امیرالمومنین (ع) بندرترکمن برگزار شد.
کرسی تلاوت قرآن کریم با حضور قاریان برجسته در مسجد امام حسین علیهالسلام شهر دوزین و در جمع معتکفان برگزار شد.
همایش پیادهروی خانوادگی با هدف ایجاد شور و نشاط اجتماعی در روستای النگ شهرستان کردکوی برگزار شد.