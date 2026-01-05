کارشناس هواشناسی مازندران : تا جمعه آسمان استان صاف و آفتابی و با افزایش دما پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: تا جمعه آسمان استان صاف و آفتابی و با افزایش دما پیش بینی می‌شود.

غلامپور با اشاره به اینکه طی این مدت جو استان پایدار است، افزود: مناطق ساحلی و جلگه‌ای با مه صبحگاهی خواهد بود.

وی گفت: جمعه با استقرار جریان‌های جنوبی وزش باد شدید در ارتفاعات استان و افزایش محسوس دما در پایین دست پیش بنی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی با اشاره به اینکه از عصر شنبه با ورود سامانه بارشی از غرب استان وزش باد شدید، رعدو برق آغاز می‌شود افزود: به تدریج به مناطق مرکزی و شرقی استان هم خواهد رسید.

غلامپور گفت: یکشنبه علاوه برکاهش دما، بارش باران، وزش باد در دامنه‌ها و ارتفاعات استان هم بارش‌ها به صورت برف پیش بینی می‌شود.

وی افزود: دیروز قائمشهر و ساری با ۱۶ درجه سانتی گراد گرمترین و صبح امروز بلده با ۱۱ درجه سانتی گراد زیر صفر سردترین مناطق استان گزارش شد.

به گفته وی دریا امروز با موج کوتاه همراه و برای فعالیت دریایی مناسب است.