به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این رقابت‌ها به شکل بیستمین دوره رقابت های توردواسکی ادامه یافت که در ۶ مرحله برگزار شد و نتایج پایانی این رقابت ها به شکل اختلاف زمانی محاسبه شد. نتایج رقابت در ماده ۱۰ کیلومتر مَس کلایمب به این شرح است:

۱- ماتیس استنشاگن از نروژ ۳۳:۲۵:۰۵ دقیقه

۲- ژول لاپیر از فرانسه ۶:۰۶ ثانیه اختلاف

۳- امیل ایورسن از نروژ ۲۰:۰۴ ثانیه اختلاف

- در رده بندی کلی و پایانی توردواسکی پس از ششمین مرحله از ۶ رقابت، یوهانس کلایبو از نروژ با زمان ۱:۵۶:۱۲:۰۴ ساعت قهرمان شد و ماتیس استنشاگن از نروژ با ۳۰:۰۱ ثانیه اختلاف دوم و هارالد اوستبرگ با ۱:۰۸:۰۲ دقیقه سوم شدند.

- در رده بندی کلی مواد استقامت پس از نهمین مرحله از ۱۶ مرحله فصل، یوهانس کلایبو از نروژ با ۵۷۹ امتیاز پیشتاز است و هارالد اوستبرگ از نروژ با ۵۶۵ امتیاز در رده دوم قرار دارد و ماتیس استنشاگن از نروژ با ۵۴۷ امتیاز سوم است.

رده بندی سایر مواد به این شرح است:

- در رده بندی کلی مواد سرعت پیش از پنجمین مرحله از ۱۱ مرحله فصل، یوهانس کلایبو از نروژ با ۴۱۵، اسکار اوپستاد از نروژ با ۳۲۳ و آنسگار ایونسن از نروژ با ۳۱۲ امتیاز اول تا سوم هستند.

- در رده بندی کلی جام جهانی اسکی نوردیک پس از پانزدهمین مرحله از ۲۸ رقابت فصل، یوهانس کلایبو از نروژ با ۱۲۹۴ امتیاز در صدر است و هارالد اوستبرگ از نروژ با ۱۰۴۸ امتیاز دوم و ماتیاس استنهاگن از نروژ با ۹۲۴ امتیاز سوم هستند.

* تیمی:

- در رده بندی تیمی پس از اولین مرحله از ۲ مرحله فصل تیم نروژ با ۲۲۳۷ امتیاز پیشتاز است و تیم‌های ایتالیا با ۱۱۲۶ و سوئد با ۱۱۰۲ امتیاز دوم و سوم هستند.