انتخابات شوراها در ۱۱ اردیبهشت؛ آزمون زودهنگام رسانه ملی
هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، ۱۱ اردیبهشتماه برگزار خواهد شد؛ انتخاباتی که اینبار در شرایطی متفاوت از دورههای پیشین به استقبال آن میرویم.
در حال حاضر تداوم برخی چالشهای اقتصادی و اجتماعی، باعث شده مسئله «مشارکت» بیش از هر زمان دیگری مورد توجه راهبردی قرار گیرد.
در چنین فضایی، نگاه صرف به انتخابات شوراها بهعنوان یک رویداد تقویمی و اداری، نگاهی ناکافی و حتی پرهزینه است. تجربه سالهای اخیر نشان داده است که مشارکت سیاسی، محصول دستور و فراخوان مقطعی نیست، بلکه نتیجه سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و اقناع تدریجی افکار عمومی است؛ مسیری که باید از ماهها قبل آغاز شود.
در این میان، صدا و سیما بهعنوان فراگیرترین رسانه کشور، نقشی کلیدی و غیرقابل جایگزین دارد. رسانه ملی اگر بخواهد در افزایش مشارکت انتخاباتی نقشآفرین باشد، باید از هماکنون با درک دقیق شرایط اجتماعی، شنیدن مطالبات مردم و بازنمایی واقعبینانه مشکلات، به میدان بیاید و خود را صرفاً به پوشش خبری نزدیک به روز رأیگیری محدود نکند. ضرورت امروز، مدیریت هوشمند افکار عمومی و حرکت تدریجی به سمت افزایش سرمایه اجتماعی است.
شوراهای اسلامی شهر و روستا نزدیکترین نهاد انتخابی به زندگی روزمره مردم هستند و میتوانند بهدرستی بهعنوان بستری برای اثرگذاری رأی مردم بر مسائل ملموس شهری و روستایی معرفی شوند؛ وظیفهای که بدون روایتسازی درست رسانهای محقق نخواهد شد.
بر این اساس، انتظار میرود همه بخشهای محتوایی صدا و سیما؛ از شبکههای سراسری و استانی تا برنامههای ترکیبی، گفتوگومحور، مستند، نمایشی و حتی سرگرمی، از اکنون برای این رویداد مهم برنامهریزی کنند. تولید برنامههای متنوع، جذاب و مسئلهمحور با هدف اقناع مخاطبان، تبیین کارکرد شوراها و پیوند دادن انتخابات با مسائل واقعی مردم، میتواند نقش تعیینکنندهای در افزایش مشارکت ایفا کند.
انتخابات شوراها در ۱۱ اردیبهشت، تنها یک تاریخ در تقویم نیست؛ بلکه فرصتی برای بازسازی اعتماد، تقویت سرمایه اجتماعی و احیای مشارکت مدنی است. موفقیت در این مسیر، بیش از هر چیز، به آمادگی زودهنگام و نقشآفرینی هوشمندانه رسانه ملی وابسته است.
دکتر برمک بیات
دبیر ستاد انتخابات سازمان صداوسیما