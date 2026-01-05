پخش زنده
امروز: -
بر اساس هشدار زرد آلودگی هوا در شهرهای پرجمعیت و صنعتی آذربایجان غربی افزایش غلظت آلایندههای جوی پیش بینی می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در هشدار زردشماره ۵ آلودگی هوای هواشناسی آذربایجان غربی آمده است: براساس آخرین نقشههای پیش یابی و با توجه به استقرار الگوهای پایدار در منطقه از امروز دوشنبه مورخ (۱۴۰۴/۱۰/۱۵) به دلیل پایداری و سکون هوا درشهرهای پرجمعیت و صنعتی استان افزایش غلظت آلایندههای جوی پیش بینی می شود.
در اثر این مخاطره که تا اواخر هفته جاری ادامه دارد احتمال انباشت آلایندهها و افزایش شاخص آلودگی هوا، کاهش دید و کیفیت هوا پیش بینی می شود.
در این شرایط مدیریت بهینه در استفاده و کاهش مصرف سوختهای فسیلی - کنترل فعالیتهای صنعتی آلایندهها و زمان فعالیت واحدهای صنعتی و کارخانجات -کاهش تردد غیر ضروری و پرهیز از حرکات ورزشی در فضای باز بویژه برای سالمندان، کودکان و افراد با سابقه بیماریهای قلبی و تنفسی توصیه می شود.