به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در هفته دوم دیماه ۱۴۰۴، نسبت موارد دارای علائم عفونت های تنفسی، هم در مراجعین سرپایی و هم در مراجعین بستری اندکی افزایش یافته؛ به طوری که ۱۱/۸ درصد از مراجعین سرپایی دارای علائم شبه آنفلوانزا (II) و ۱۲/۲ درصد از مراجعین ،بستری دارای علائم تنفسی شدید (SARI) بوده اند.

در این نظام مراقبت، دیده،وری از میان ۲۱۰ نمونه تنفسی اخذ شده از مراجعین با تظاهرات II یا SARI، درصد مثبت آزمایش PCR آنفلوانزا ۱۲/۳% بوده؛ اما موردی از کووید -۱۹- شناسایی نشده است (کمتر از یک درصد).

در این هفته، نسبت نمونه های مثبت از نظر آنفلوانزا، هم در بیماران سرپایی و هم در بیماران بستری کاهش نشان داده است؛ لیکن در بیماران بستری هنوز نزدیک به دو برابر آستانه هشدار بالا قرار دارد لازم به ذکر است که تایپ و ساب تایپ غالب به ترتیب "A" و "H۳N۲" بوده است. نسبت نمونه های تنفسی مثبت از نظر کووید-۱۹ همچنان در سطح پایینی قرار دارد.

نقشه های زیر توزیع جغرافیایی درصد مثبت شدن آنفلوانزا در میان موارد عفونتهای حاد تنفسی را در چهار هفته آذر ماه و دو هفته اول دی ماه به تفکیک دانشگاه های علوم پزشکی نشان میدهد. (توضیح آنکه داده های مورد استفاده در ترسیم این نقشه ها از نظام مراقبت روتین غیر دیده وری استخراج شده و ممکن است دقت یافتههای نظام مراقبت دیده وری را نداشته باشد.

اگر فرض کنیم دسترسی به تست و تصمیم پزشکان برای انجام آزمایش پی سی آر آنفلوانزا در طول این مدت تغییری نکرده باشد؛ رنگ بندی این نقشه ها بیانگر شدت نسبی گردش ویروس در مناطق مختلف کشور در هفته های مورد نظر خواهند بود.

همانگونه که در تصویر مشاهده می شود به روز رسانی هفتگی ،نقشه امکان پایش روند تغییرات منطقه ای فعالیت آنفلوانزا را فراهم می کند و می تواند به عنوان ابزاری پشتیبان برای تصمیم گیری مدیریتی هدف گذاری مداخلات بهداشتی و اطلاع رسانی مبتنی بر شواهد مورد استفاده قرار گیرد؛ با این حال با توجه به مفروضاتی که پیش تر ذکر شد، ضرورت دارد این تغییرات هفتگی با احتیاط تفسیر شوند.

یافته های حاصل از نظام مراقبت غیر دیده وری حاکی از آنست که در هفته دوم دیماه، در استانهای آذربایجان ،شرقی گلستان آذربایجان غربی و گیلان همچنان درصد آنفلوانزای مثبت بیش از ۳ برابر آستانه هشدار بالاست؛ ولی خوشبختانه استانهای بیشتری از موج خارج شدند.

بنابر اعلام مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، ساب تایپ H3N2 حدود ۷۹.۲ درصد موارد آنفلوانزای تایپ A را تشکیل داده است.