تنها ۲۴ ساعت پس از ربایش نیکلاس مادورو، دلسی رودریگز براساس حکم دیوان عالی دادگستری، به عنوان رئیس‌جمهور موقت ریاست شورای وزیران را در کاخ میرافلورس بر عهده گرفت تا پیام تداوم فعالیت نهاد‌های قانونی و ثبات دولت را به جهان مخابره کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس؛ روز یکشنبه ۴ ژانویه کاخ ریاست‌جمهوری میرافلورس شاهد دو رویداد همزمان بود؛ در داخل برگزاری اولین جلسه هیئت دولت با ترکیب کامل وزرا، و در بیرون تجمع صد‌ها تن از هواداران انقلاب بولیواری برای دفاع از حاکمیت ملی.

این نشست استراتژیک براساس قطعنامه صادره از سوی دیوان عالی دادگستری در تاریخ ۳ ژانویه ۲۰۲۶ برگزار شد که طی آن رودریگز برای تضمین صلح، دفاع از حاکمیت و تداوم کارکرد دولت، مأمور به تشکیل کابینه شد.

نکته قابل توجه در این جلسه، پخش تصویر بزرگ نیکلاس مادورو و همسرش سیلیا فلورس (که هر دو به نیویورک منتقل شده‌اند) در پس‌زمینه سالن جلسات بود که به صورت نمادین بر این پیام تأکید داشت که رهبری انقلاب همچنان واحد است.