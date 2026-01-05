پخش زنده
امروز: -
کارشناس هواشناسی گفت: با تداوم پایداری جو تا اواخر هفته، انباشت آلایندههای جوی و کاهش کیفیت هوا را خواهیم داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مریم بهروزی، کارشناس هواشناسی استان قزوین اعلام کرد: بر اساس خروجی مدلهای هواشناسی، تا اواخر هفته جاری شرایط جوی نسبتاً پایدار در سطح منطقه پیشبینی میشود.
به گفته وی، با توجه به این پایداری و آسمان صاف و آفتابی و همچنین عدم وزش باد قابل ملاحظه، احتمال انباشت آلایندههای جوی و کاهش کیفیت هوا در مناطق صنعتی و سطح استان وجود دارد.
اداره کل هواشناسی استان قزوین از شهروندان خواست در این شرایط، توصیههای بهداشتی و زیستمحیطی را مدنظر قرار دهند.