به گزارش خبرگزاری صداو سیمامرکز یزد، همایش دختران حاج قاسم با حضور جمعی از دختران نوجوان شهرستان مهریز، در مسجد امام حسن مجتبی این شهر برگزار شد

این همایش با هدف تبیین مکتب فکری و شخصیتی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و نقش نسل نوجوان، به‌ویژه دختران، در تداوم ارزش‌های انقلاب اسلامی برگزار شد.

در این برنامه، سخنرانان با اشاره به ویژگی‌های برجسته شخصیتی سردار سلیمانی، از ایمان، اخلاص، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و نگاه مردم‌محور او سخن گفتند و تأکید کردند مکتب حاج قاسم الگویی جامع برای زندگی فردی و اجتماعی نسل جوان است.

همچنین در جریان این همایش، بر نقش دختران نوجوان در حفظ هویت دینی، تقویت روحیه خودباوری و ایفای مسئولیت‌های فرهنگی و اجتماعی تأکید شد و شرکت‌کنندگان با ابعاد مختلف شخصیت و سیره عملی سردار شهید سلیمانی آشنا شدند.

همایش دختران حاج قاسم در فضایی صمیمی و فرهنگی برگزار شد و با استقبال گسترده شرکت‌کنندگان همراه بود.