همایش دختران حاج قاسم با حضور جمعی از دختران نوجوان شهرستان مهریز، در مسجد امام حسن مجتبی این شهر برگزار شد.
این همایش با هدف تبیین مکتب فکری و شخصیتی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و نقش نسل نوجوان، بهویژه دختران، در تداوم ارزشهای انقلاب اسلامی برگزار شد.
در این برنامه، سخنرانان با اشاره به ویژگیهای برجسته شخصیتی سردار سلیمانی، از ایمان، اخلاص، مسئولیتپذیری اجتماعی و نگاه مردممحور او سخن گفتند و تأکید کردند مکتب حاج قاسم الگویی جامع برای زندگی فردی و اجتماعی نسل جوان است.
همچنین در جریان این همایش، بر نقش دختران نوجوان در حفظ هویت دینی، تقویت روحیه خودباوری و ایفای مسئولیتهای فرهنگی و اجتماعی تأکید شد و شرکتکنندگان با ابعاد مختلف شخصیت و سیره عملی سردار شهید سلیمانی آشنا شدند.
همایش دختران حاج قاسم در فضایی صمیمی و فرهنگی برگزار شد و با استقبال گسترده شرکتکنندگان همراه بود.