مراسم معنویِ اعتکاف در مساجد استان کرمان با حضور مومنانِ معتکف، به ویژه مادران و فرزندانشان در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ،اعتکاف فرصتی ارزشمند برای دوری از تجملات دنیوی و تقویت ارتباط بندگان با خدا است واین آیین به حرکتی ملی و حتی جهانی تبدیل شده است.

اعتکاف فرصتی برای خلوت انسان با خود و خدای خود است و معتکفان در فضای مسجد، به دور از زرق‌وبرق‌های زندگی، تلاش می‌کنند زندگی خود را خدایی کنند و انسان در این ایام می‌تواند جایگاه خود، اهداف زندگی و حتی دشمنانش را بهتر بشناسد و به جمع‌بندی فکری روشنی برسد.