به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ براساس اعلام دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی؛ متقاضیان واجد شرایط (از جمله دانشجویان دانشگاه و سایر دانشگاه‌های مشمول این فراخوان)، تا پایان پنجشنبه ۱۹ دی فرصت دارند با مراجعه به سامانه بهستان ثبت‌نام و مدارک خود را اقدام کنند. داوطلبان برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده جزئیات فراخوان می‌توانند به پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر استعداد‌های درخشان دانشگاه خواجه نصیر مراجعه کنند.