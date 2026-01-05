پخش زنده
مهلت ثبتنام فراخوان پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد بدون آزمون (استعداد درخشان) سال تحصیلی ۱۴۰۶ـ۱۴۰۵ دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ براساس اعلام دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی؛ متقاضیان واجد شرایط (از جمله دانشجویان دانشگاه و سایر دانشگاههای مشمول این فراخوان)، تا پایان پنجشنبه ۱۹ دی فرصت دارند با مراجعه به سامانه بهستان ثبتنام و مدارک خود را اقدام کنند. داوطلبان برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده جزئیات فراخوان میتوانند به پایگاه اطلاعرسانی دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه خواجه نصیر مراجعه کنند.