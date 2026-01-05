پخش زنده
امروز: -
رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: فراخوان جذب اعضای هیئت علمی پس از تکمیل نیازسنجی دانشگاهها و تطبیق با آمایش آموزش عالی، در روزهای پایانی دیماه منتشر میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسینعلی قبادی درخصوص فرایند فراخوان جذب اعضای هیئت علمی در سال ۱۴۰۴ توضیح داد: فرایند فراخوان مطابق برنامه پیشبینیشده از پایان آبانماه آغاز شد.
وی گفت: در این مرحله، مرکز جذب پس از هماهنگیهای اولیه با سازمان اداری و استخدامی کشور، لزوم اقدام برای اعلام نیاز دانشگاهها را به مرکز نظارت و ارزیابی وزارت عتف منعکس کرد تا دانشگاهها براساس شاخصهای اعلامی وزارت، از جمله آمایش آموزش عالی و ملاحظات برنامه هفتم پیشرفت نیازهای خود را اعلام کنند. برای این اقدام دانشگاهها یک ماه فرصت داشتند و خوشبختانه تا پایان آذرماه اطلاعات مورد نظر را اعلام کردند.
رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم گفت: هماکنون با مشارکت معاونت آموزشی، همکاری مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی و مرکز هیئت امنا در مرحله تطبیق نیازهای اعلام شده دانشگاهها با آمایش آموزش عالی قرار داریم که ظرف حداکثر ۱۰ روز به پایان خواهد رسید.
به گفته وی، بخش عملیاتی فرایند فراخوان جذب از امروز؛ پانزدهم دیماه آغاز میشود.
قبادی افزود: پس از تطبیق نهایی که تا اواسط هفته آینده ادامه خواهد داشت و با پالایش آمارهای اعلامی از سوی دانشگاهها، در اواخر دیماه آگهی فراخوان منتشر خواهد شد و متقاضیان جذب میتوانند در سامانه مهر رضوی ثبتنام کنند.