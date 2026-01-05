پخش زنده
دانشجویان و اعضای جامعه نخبگانی مازندران با انتقاد از اظهارات اخیر ترامپ، این سخنان را تهدیدی وقیحانه و فاقد هرگونه دلسوزی برای مردم ایران دانستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دانشجویان و اعضای جامعه نخبگانی مازندران، اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره ایران را محکوم کرده و تأکید کردند این سخنان نه دفاع از مردم ایران، بلکه تهدیدی گستاخانه و در راستای منافع شخصی و جریانهای صهیونیستی است.
یک دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل با اشاره به این موضوع گفت: سخنانی که ترامپ مطرح کرده نه دفاع از مردم است و نه دفاع از حق، بلکه نوعی تهدید وقیحانه نسبت به ملت ایران محسوب میشود. اعتراضات و مسائل داخلی کشور، موضوعاتی درونزا هستند و هیچ ارتباطی به دخالتهای خارجی ندارند.
وی افزود: ترامپ تنها به دنبال منافع شخصی خود است و هرگز دلسوز مردم ایران نبوده و نیست.
همچنین یکی از اعضای گروه پزشکی جامعه شهرستان آمل با تأکید بر بیاعتمادی به ادعاهای مقامات آمریکایی گفت: به مردم اطمینان میدهم که ترامپ و همدستان صهیونیست او هیچ دلسوزی برای ملت ایران ندارند و هدف اصلی آنها ضربهزدن به امنیت، اقتصاد و آرامش جامعه است.
وی ادامه داد: کسی که با تحریم، تهدید و فشار اقتصادی، معیشت مردم و بازار کشور را نشانه میگیرد، نمیتواند ادعای کمک یا اصلاح امور یک ملت را داشته باشد.
این عضو جامعه پزشکی با اشاره به پشتپرده اظهارات رئیسجمهور سابق آمریکا تصریح کرد: این حرفها از زبان خود ترامپ نیست، بلکه بیانگر تفکر سلطهطلبانه و شیطانی جریانهایی است که به دنبال غارت منابع ایران هستند.
وی در پایان گفت: ترامپ در شأن مردم ایران نیست که حتی بخواهیم با او همکلام شویم. اگر قصد کمک داشت، این همه جنایت، ظلم و فشار علیه ملت ایران روا نمیداشت.