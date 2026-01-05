به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان گفت: در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در سطح کشور، مراسم درختکاری با هدف بزرگداشت روز پدر و یادبود سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در ساحل شهر کلاچای برگزار شد.

کامیار مرزبانی با تاکید بر لزوم مشارکت گسترده دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های مردمی و سازمان‌های امدادی در این پویش و ترویج سنت حسنه درختکاری، افزود این پویش با حضور مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین، روسا و کارکنان ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری و محیط زیست، فرمانده و نیرو‌های یگان حفاظت استان و شهرستان، کارکنان جمعیت هلال احمر و شهرداری کلاچای اجرا شد.

وی تأکید کرد: این اقدام موجب توسعه فضای سبز، حفاظت از محیط زیست و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان خواهد بود.

در این مراسم، نهال‌هایی از گونه‌های مختلف با حضور شرکت کنندگان در ساحل کلاچای کاشته شد که نشان دهنده نقش مشارکت مردمی در تحقق اهداف ملی برای حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست است.