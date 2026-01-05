وزیر خارجه ونزوئلا در اجلاسمجازی سران جامعه کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب، روز ربایش نیکلاس مادورو را به عنوان «روزی سیاه»، توصیف کرد و هشدار داد که این حمله نه تنها علیه کاراکاس، بلکه تهدیدی برای کل منطقه است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس؛ نشست اضطراری جامعه کشور‌های آمریکای لاتین و کارائیب (CELAC) به صورت ویدئو کنفرانس و با محوریت بررسی ابعاد تجاوز نظامی ایالات متحده به خاک ونزوئلا و دستگیری نیکلاس مادورو آغاز شد.

ایوان خیل وزیر امور خارجه ونزوئلا در نطق خود خطاب به سران ۳۳ کشور عضو، سوم ژانویه ۲۰۲۶ را لکه‌ی ننگی در تاریخ خواند و گفت: دولت وقت آمریکا آشکارا و عامدانه "منطقه صلح آمریکای لاتین و کارائیب" را که در سال ۲۰۱۴ به اتفاق آرا تصویب شده بود، نقض کرد. آنها با اجرای یک عملیات نظامی بزدلانه و جنایتکارانه ضمن کشتار نظامیان و غیرنظامیان، رئیس‌جمهور قانونی ما را ربودند.

دیپلمات ارشد ونزوئلا تصریح کرد: واشنگتن در این عملیات اصول بنیادین منشور سازمان ملل، حقوق بشردوستانه و مصونیت دیپلماتیک یک رئیس دولت را زیر پا گذاشته است.

وی افزود: کسی که رئیس‌جمهور یک کشور را می‌رباید، در واقع حاکمیت یک ملت را ربوده است.

خیل با بیان اینکه نقاب از چهره نفاق آمریکا افتاده است، گفت: کسی که غیرنظامیان را بمباران می‌کند، نمی‌تواند مدعی حقوق بشر باشد. حوادث اخیر ثابت کرد که برای آنها دموکراسی معنایی ندارد؛ هدف اصلی آنها منابع طبیعی، نفت، آب و تنوع زیستی منطقه است.

وزیر امور خارجه ونزوئلا در پایان سخنان خود با تأکید بر اینکه مادورو همچنان رئیس‌جمهور قانونی و منتخب مردم است، دو درخواست مشخص را روی میز سران سلاک گذاشت: ۱. صدور بیانیه برای آزادی فوری و بی‌قید و شرط نیکلاس مادورو و همسرش. ۲. ایجاد مکانیسم‌های اجرایی تحت نظارت ریاست دوره‌ای سلاک برای بازگرداندن قانونمندی بین‌المللیِ نقض شده.

وی در این نشست که ظهر یکشنبه برگزار شد هشدار داد: ونزوئلا همچنان تحت محاصره و تهدید است؛ سلاک باید همین حالا گامی به جلو بردارد.