به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هجدهمین دوره لیگ برتر تفنگ آقایان با قهرمانی تیم فولاد مبارکه سپاهان به پایان رسید.

در پایان پنج هفته رقابت، تیم فولاد مبارکه سپاهان با ۱۹ امتیاز در صدر جدول ایستاد و فولاد کاوه جنوب کیش با ۱۸ امتیاز نایب قهرمان شد، همچنین هوماک وزارت دفاع با ۱۴ امتیاز در رده سوم قرار گرفت و تیم نیروی زمینی ارتش با ۱۱ امتیاز رده چهارم را به خود اختصاص داد.

تیم هیئت ایلام با ایستادن در انتهای جدول به لیگ دسته یک سقوط کرد. با نظر کمیته اجرایی در این فصل تنها یک تیم به لیگ دسته یک سقوط کرد و سه تیم برتر در لیگ دسته یک نیز راهی لیگ برتر می‌شوند.

بر این اساس تیم‌های کوثر ولایت، ایرانیان زیگورات و باشگاه زین الدین قم (صنایع غذایی دکتر قریه علی) با ایستادن در رده اول تا سوم لیگ دسته یک، فصل آینده در لیگ برتر تفنگ آقایان حضور خواهند داشت.