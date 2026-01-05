پخش زنده
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمان از کشف و ضبط یک دستگاه فلزیاب و دستگیری دو متهم در شهرستان راور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سرهنگ مجید فاریابی گفت : برابر گزارش واصله از پایگاه حفاظتی شهرستان راور، بر اساس اطلاع یکی از میراثبانان افتخاری مبنی بر حفاری غیرمجاز در محدوده این شهرستان، در هماهنگی با عوامل فرماندهی انتظامی راور با حضور بهموقع ، موفق شدند دو نفر را دستگیر و یک دستگاه فلزیاب را از متهمان کشف و ضبط کنند .
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی کرمان افزود : متهمان دستگیر شده به همراه ادله ارتکاب جرم با تشکیل پرونده ، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع داده شدند.
وی با تأکید بر حراست و حفاظت پایدار از آثار تاریخی و مقابله با سوداگران اموال تاریخی و فرهنگی با استفاده از ظرفیت مشارکتهای اجتماعی و ارگانهای همیار گفت : حفاظت از مواریث ارزشمند فرهنگی و تاریخی، صرفاً یک مأموریت اداری نیست، بلکه مسئولیتی همگانی و بیننسلی است که تحقق آن نیازمند بهکارگیری همه ظرفیتهای انسانی، فنی و اجتماعی است.
سرهنگ فاریابی افزود : یگان حفاظت میراثفرهنگی استان کرمان با رویکردی مشارکتمحور، ضمن تقویت تعامل با جوامع محلی، تشکلهای مردمی و دوستداران میراثفرهنگی، از توانمندیها و ظرفیتهای ارگانهای همیار و دستگاههای مسئول بهصورت حداکثری بهره برده تا صیانت از آثار تاریخی و فرهنگی استان به شکلی پایدار، هوشمند و مؤثر انجام شود.