\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644 \u062f\u0631 \u0645\u06cc\u0627\u0646 \u0647\u06cc\u0627\u0647\u0648\u06cc \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0631\u0648\u0632\u0645\u0631\u0647\u060c \u0641\u0631\u0635\u062a\u06cc \u0637\u0644\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0632\u06af\u0634\u062a \u0628\u0647 \u062e\u0648\u062f \u0648 \u062e\u0627\u0644\u0642 \u0634\u06a9\u0644 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u062f\u0631 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644\u060c \u0645\u0633\u0627\u062c\u062f \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0632\u0647\u0627 \u0645\u06cc\u0632\u0628\u0627\u0646 \u062c\u0645\u0639\u06cc \u0627\u0632 \u067e\u062f\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u067e\u0633\u0631\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u06a9\u0646\u0627\u0631 \u0647\u0645 \u0645\u0639\u0646\u0648\u06cc\u062a \u0631\u0648 \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0645\u0639\u0646\u0627 \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u0646\u062f.\n\u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a\u06cc \u0632\u0646\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u0647\u0645\u062f\u0644\u06cc \u0646\u0633\u0644 \u0647\u0627\u061b \u062c\u0627\u06cc\u06cc \u06a9\u0647 \u062f\u06cc\u0648\u0627\u0631\u0650 \u0633\u0646 \u0648 \u0633\u0627\u0644 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0627\u0628\u0631 \u0639\u0634\u0642 \u0628\u0647 \u0645\u0639\u0628\u0648\u062f\u060c \u0631\u0646\u06af \u0645\u06cc \u0628\u0627\u0632\u062f.\n\n\n\u062e\u0644\u0648\u062a \u0646\u0633\u0644 \u0647\u0627 \u0628\u0627 \u062e\u062f\u0627\u061b \u0627\u0639\u062a\u06a9\u0627\u0641 \u067e\u062f\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u067e\u0633\u0631\u0627\u0646\n