به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، یکی از یادگاران دوران دفاع مقدس در این مراسم به نقشه‌ها و دسیسه‌های دشمن از همان بدو پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون اشاره کرد و گفت: مردم با بصیرت ایران اسلامی، با اتحاد و همبستگی و با تدابیر رهبر معظم انقلاب همه دسیسه‌های دشمن را ناکام گذاشتند.

سردار علی معدنی به جنگ حضرت علی (ع) با دشمنان اسلام و خدعه‌های دشمن از جمله قرآن بر سر نیزه کردن و مذاکره اشاره کرد و افزود: در دفاع مقدس ۱۲ روزه هم کشور ما در حال مذاکره بود که مورد تهاجم قرار گرفت؛ بنابراین اسلام از همان ابتدا تا کنون از مذاکره نفعی نبرده است.

سخنرانی، اجرای سرود دانش آموزی، قرائت دکلمه، اجرای ورزش‌های رزمی، مداحی و تجلیل از خانواده‌های شهدای این روستا از برنامه‌های این مراسم بود.