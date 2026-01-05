شاخص کیفیت هوای پایتخت صبح امروز روی عدد ۱۱۹، در وضع نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص میانگین کیفیت هوا در۲۴ ساعت گذشته نیز روی عدد ۱۲۹ و در وضع نارنجی بوده است، در این شرایط به گروه‌های حساس جامعه از جمله کودکان، بیماران قلبی، ریوی و همچنین زنان باردار توصیه می‌شود که از تردد در فضای باز خودداری کنند.

هم اکنون در ۸ ایستگاه هواشناسی پیروزی منطقه ۱۳، شهرداری و مسعودیه در منطقه ۱۵، شهرداری منطقه ۱۹، شهرداری منطقه ۲۰، شهرداری منطقه ۱۱، میدان فتح منطقه ۹، پونک منطقه ۵ شاخص کیفیت هوا در وضع قرمز و ناسالم برای همه قرار دارد

از ابتدای امسال تاکنون کیفیت هوای پایتخت ۶ روز در وضع پاک، ۱۳۳ روز قابل قبول، ۱۲۷ روز ناسالم برای گروه‌های حساس، ۲۱ روز ناسالم، ۲ روز بسیار ناسالم و ۲ روز در شرایط خطرناک قرار داشته است.

شاخص کیفیت هوای تهران با اعدادی سنجیده می‌شود که به ترتیب از صفر تا ۵۰ در شرایط پاک یا سبز، ۵۱ تا ۱۰۰ در شرایط قابل قبول یا زرد، ۱۰۱ تا ۱۵۰ در شرایط ناسالم برای گروه حساس یا نارنجی، ۱۵۱ تا ۲۰۰ در شرایط ناسالم برای همه یا قرمز، ۲۰۱ تا ۳۰۰ در شرایط بسیار ناسالم یا بنفش و ۳۰۱ تا ۵۰۰ در شرایط خطرناک یا ارغوانی تعیین شده است.

پیش‌بینی‌های هواشناسی استان تهران نشان می‌دهد با هشدار سطح زرد از امروز دوشنبه تا شنبه هفته آینده با استقرار جوی پایدار و نبود وزش باد قابل ملاحظه به خصوص در مناطق پرتردد شهری به تدریج افزایش غبار محلی و کاهش کیفیت هوا مورد انتظار است.