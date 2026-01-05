پخش زنده
امروز: -
دور یک هشتم نهایی سی و پنجمین دوره فوتبال جام ملتهای آفریقا در مغرب ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
** دور یک هشتم نهایی:
مغرب ۱ - ۰ تانزانیا (گل: براهیم دیاس در دقیقه ۴۳)
آفریقای جنوبی ۱ - ۲ کامرون (گلهای کامرون: ژونیور شامادو در دقیقه ۳۴ و کریستین کوفان ۴۷)
* دوشنبه ۱۵ دی:
مصر - بنین
- تیم مصر در جام جهانی ۲۰۲۶ هم گروه ایران است.
نیجریه - موزامبیک
* سه شنبه ۱۶ دی:
الجزایر - کنگوی دموکراتیک
ساحل عاج (قهرمان دوره قبل) - بورکینافاسو
- تیمهای سنگال و مالی هم به دور یک چهارم نهایی صعود کردهاند.
- در جدول گلزنان براهیم دیاس از مغرب با ۴ گل صدرنشین شد و ریاض محرز از الجزایر، لاسین سینایوکو از مالی، و ایوب الکعبی با ۳ گل به طور مشترک در صدر قرار گرفتند.
- در دوره قبل در سال ۲۰۲۳ تیم ساحل عاج با شکست تیم نیجریه قهرمان شد و تیم آفریقای جنوبی به مقام سوم رسید.
- مجموع جوایز مالی این دوره ۳۲ میلیون دلار اعلام شد که به تیم قهرمان ۷ میلیون دلار تعلق میگیرد و به تیم نایب قهرمان ۴ و سوم ۳ میلیون دلار داده خواهد شد.
- در تاریخ جام ملتهای آفریقا که از سال ۱۹۵۷ هر دو سال یک بار برگزار میشود، تیم مصر با ۷ قهرمانی ۳ نایب قهرمانی و ۳ عنوان سومی همچنان رکورد دار است و تیمهای کامرون با ۵ قهرمانی ۲ نایب قهرمانی و سومی در رده دوم و غنا با ۴ قهرمانی ۵ نایب قهرمانی و یک سومی در رده سوم قرار دارند. تیم نیجریه با ۳ قهرمانی ۵ نایب قهرمانی و ۸ سومی در رده چهارم قرار گرفته است. تیم ساحل عاج نیز با ۳ قهرمان و دو نایب قهرمانی پنجم است.
- دوره آتی جام ملتهای آفریقا در سال ۲۰۲۷ به میزبانی مشترک سه کشور کنیا، تانزانیا و اوگاندا برگزار خواهد شد.